Aggredisce il cassiere di un bar per rapinarlo: lui reagisce, blocca il bandito e lo consegna ai Carabinieri

Ha aggredito il cassere del bar di un'area di servizio ad Aprilia per rapinarlo, ma non aveva messo in conto la reazione dell'uomo che lo ha immobilizzato e poi consegnato ai Carabinieri. Il bandito - un ragazzo di 26 anni di Latina - è adesso in carcere con l'accusa di tentata rapina.



Questa notte, intorno alle 2, è entrato nell'area di servizio "Fiamma caffè" e ha minacciato il cassiere armato di una chiave metallica e colpendolo poi con calci e pugni. Il suo obiettivo era quello di impossessarsi della cassa del locale. L’aggressore, a seguito della violenta collutazione, veniva bloccato e quindi affidato ai militari del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA