Covid Italia, Iss: 13 regioni in peggioramento, tre a rischio alto. Varianti diffuse quasi ovunque

L'Rt, l'indice di trasmissione del Covid, dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84 a livello nazionale. Secondo quanto si apprende è questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia con i dati Iss-Ministero della Salute. Tredici regioni, tuttavia, evidenziano un trend di casi in aumento e preoccupano le varianti del virus: l'Italia, sottolinea Iss, si trova in un contesto «preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni che possono portare ad un rapido incremento dell'incidenza».

Rt stabile

Nel periodo 13 gennaio - 26 gennaio 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,76 - 1,02), una stima simile a quella della settimana precedente. Ma questa settimana, si legge nella bozza del rapporto sul monitoraggio settimanale, il range supera l'uno nel limite superiore, raggiugendo il valore di 1,02. L'Rt è il principale parametro in base al quale viene definita la fascia di rischio delle Regioni: giallo, arancione o rosso. L'arancione scatta con un Rt sopra 1, il rosso sopra 1,25. Ma ad incidere sono anche altri parametri come l'incidenza di casi ogni 100 mila abitanti.

Sardegna verso la zona gialla

Le regioni attualmente gialle sono 15, più la provincia di Trento. Si prevede un cambio di fascia per la Sardegna. Secondo quanto si apprende, infatti, da lunedi la Sardegna potrebbe passare dalla fascia arancione a quella gialla, portando a 16 regioni e provincia autonoma nella fascia più 'light' della classifica.

Si osserva un lieve generale peggioramento della epidemia con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto (3 contro 1) e con la riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 contro 10).

Umbria e Bolzano sorvegliate speciali

Una Regione (Umbria) e una Provincia autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno, ma 5 regioni riportano il valore medio attorno all'1 (Abruzzo 0,99 - CI: 0,99- 1,05; FVG 1,03 CI: 0,99-1,08;, Liguria 0,95 CI: 0,89-1,00; Marche 0,95 CI: 0,86-1,05; Toscana 0,98 CI: 0,93-1,03). Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Ultimo aggiornamento: 15:06

