Ristoranti aperti a cena in zona gialla, il Cts frena: così si riduce efficacia misure anti-Covid

Aprire i ristoranti anche a cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione? Per il Cts ridurrebbe l'efficacia complessiva delle misure anti-Covid ma, precisa il Comitato tecnico scientifico nel suo parere, la decisione spetta alla politica.

«Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio», spiega Il Cts rispondendo alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla riapertura di pubblici esercizi. «Circa la previsione di rimodulazione delle misure previste nelle diverse fasce di rischio», sottolineano gli esperti nel parere, «si rimanda alle valutazioni del decisore politico». In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, «andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo» tra ristoranti e bar.

Ristoranti, nessun via libera dal Cts

Il Cts precisa ulteriormente che quindi «non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del CTS del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso».

