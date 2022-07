Voli cancellati in tutta Europa, vacanze a rischio per milioni di italiani. Boom richieste di risarcimento

Voli cancellati in tutta Europa. Continuano le difficoltà in tutta Europa, e anche oggi diverse partenze sono state rimandati nei principali scali delle città italiane. Una situazione che va peggiorando. E che coinvolge tutte le capitali europee. Il rischio di non partire si corre nel Regno Unito e in Spagna, ma anche in Portogallo, Germania, Francia, Belgio e Italia. Dove le varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per il 17 luglio. In arrivo, quindi, ulteriori disagi. Nelle prossime settimane le cose potrebbero peggiorare ulteriormente, soprattutto per via dell’aumento del numero di persone che si metteranno in viaggio per turismo.

APPROFONDIMENTI I DISAGI Lufthansa cancella 2.200 voli ITALIA Foto IL FOCUS Ssciopero oltre 90 voli cancellati MAROCCO Nave turistica arrivata da Cagliari, attracco negato a Tangeri:... ECONOMIA Trasporto aereo, SITA: tecnologia aumenta tasso di soddisfazione...

Voli cancellati, ENAC: confronto con i vettori per fare il punto sui disservizi

Voli cancellati oggi, come consultare ritardi e disagi

Per verificare i disagi si può andare sul portale di FlightStats e inserire il proprio codice di volo, Dall’aeroporto di partenza o dalla data in corso è possibile ricevere informazioni sulla compagnia aerea, l’orario di decollo effettivo e quello stimato e la posizione voli in tempo reale: ovvero se l’imbarco è stato aperto, se l'aereo è già in volo o se è atterrato a destinazione.

Casa vacanza, come evitare le truffe online? La guida per le prenotazioni di Airbnb e Polizia di Stato

Per ogni aeroporto è espresso un giudizio sulla puntualità e una stima sulle possibilità che il volo possa partire in ritardo. Sulla base delle percentuali di voli cancellati o in ritardo è possibile poi consultare in tempo reale la classifica relativa agli aeroporti più o meno virtuosi. FlightStats ti permette a tutti gli effetti di verificare le rotte aeree in tempo reale.