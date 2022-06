Sciopero Ryanair, oltre 90 voli cancellati: stop anche per Easyjet e Volotea. Ecco la lista dei garantiti

Sciopero Ryanair, sono oltre 90 i voli della compagnia aerea low cost irlandese cancellati in Italia. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata per oggi da Filt-Cgil e Uiltrasporti. I sindacati hanno spiegato che circa 40 voli sono stati annullati preventivamente ieri, mentre altri 50 sono stati cancellati prima dell'entrata della fascia di garanzia (che va dalle ore 18 alle ore 21). Caos anche in Toscana, dove lo sciopero di Toscana aeroporti handling e Toscana aeroporti Spa ha causato lo stop di 40 tratte. Cancellazioni poi per Easyjet e Volotea, a seguito della protesta dei lavoratori delle compagnie proclamata da Uiltrasporti.

Ryanair, la lista dei voli garantiti

Sciopero nazionale Personale Crewlink Ireland Limited Srl, Malta Air Limited, Ryanair Limited del 25 giugno 2022 – modalità 24 ore. Voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatti salvi i provvedimenti che potranno essere adottati da parte ministeriale.

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: RYR 04802 CIAMPINO (LIRA) CAGLIARI (LIEE) RYR 02261 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC) Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati: 1. la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; 2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: RYR 2005 BERGAMO (LIME) TEL AVIV (LLBG) Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Easyjet

A) tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC) EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO) EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN) EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ) EJU 3368 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO) Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

C) sono altresì assicurati: 1. la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; 2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.

D) voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG) Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.