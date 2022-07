Caos voli, cosa fare in caso di viaggio cancellato? Tutte le regole dai rimborsi ai biglietti alternativi

I voli cancellati continuano a tenere in apprensione tutti gli italiani in procinto di partire per le vacanze. Perché scoprire - magari direttamente il giorno della partenza, a un paio di ore dal volo, come successo a tantissimi turisti - che il proprio aereo in realtà non partirà, non dev'essere certo una bella esperienza. Contro questi disagi da anni combattono le associazioni che si occupano dei diritti dei viaggiatori e la stessa Ue che ha cercato di regolamentare il tema dei ritardi, delle cancellazioni e quindi dei conseguenti rimborsi.

Volo cancellato, cosa fare?

Il regolamento Ue 261 prevede che il passeggero di un volo annullato ha diritto a partire su un altro volo (e non per forza della stessa compagnia) e chiedere un risarcimento oltre al rimborso del biglietto se l'avviso è arrivato meno di due settimane prima del decollo. Indipendentemente dal prezzo del biglietto, l’indennizzo è compreso tra 250 e 600 euro. Per attese di 2 o più ore la compagnia aerea deve fornire snack e bevande. La compagnia aerea deve comunicare per iscritto il motivo della cancellazione del volo. Ai viaggiatori è consigliato conservare scontrini e ricevute, anche di eventuali pasti o voucher spesi, oltre che di pretendere l'assistenza a terra.

Quando si può ottenere il risarcimento danni per un volo cancellato?

In caso di cancellazione si ha diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto oppure la pretesa dalla compagnia aerea un volo sostitutivo. Se l'informazione dalla compagnia aerea è arrivata con meno di 14 giorni di preavviso rispetto alla data di partenza, si ha inoltre diritto a un risarcimento compreso tra 250 e 600 euro. L’importo del risarcimento in questo caso dipende dalla tratta aerea e, in caso di volo sostitutivo, dall’orario effettivo di partenza e arrivo del volo sostitutivo.

Per poter esigere il risarcimento devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti: la compagnia aerea era responsabile della cancellazione del volo; bisogna aver effettuato il check-in con puntualità; il tuo volo è partito dall’UE (qualsiasi compagnia aerea) oppure è atterrato nell’UE (compagnie aeree con sede nell’UE); il volo oggetto del disservizio non risale a più di un anno e mezzo fa.

In presenza delle condizioni sopra descritte hai diritto al risarcimento con i seguenti importi:

Tratte brevi (fino a 1500 chilometri): risarcimento di € 250

Tratte medie (fino a 3500 chilometri): risarcimento di € 400

Tratte brevi (oltre 3500 chilometri): risarcimento di € 600

Voli low cost addio? Il Ceo di Ryanair: «I prezzi aumenteranno per i prossimi cinque anni»

Ma si ha sempre diritto?

No. Il rimborso non è dovuto se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l’informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. E ancora: il risarcimento non è dovuto se la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali. Già, ma quali sono? Tutte quelle che la compagnia non poteva prevedere: maltempo, sciopero, blocco informatico.

Come chiedere il risarcimento?

Bisogna inviare un reclamo alla compagnia aerea compilando il modulo (scaricabile qui). Poi ci si può rivolgere all’autorità nazionale competente. Oppure agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie. Oppure, in ultima battuta, rivolgersi alla giustizia del proprio Paese di residenza.

Cosa fare in caso di anticipo del volo

Se il volo è stato anticipato, questo corrisponde a una cancellazione e si ha diritto allo stesso risarcimento. In generale: maggiore è il preavviso con cui la compagnia aerea informa in merito alla cancellazione, maggiore è la probabilità che la compagnia, nonostante il volo sostitutivo abbia orari differenti, non sia tenuta a erogare il risarcimento. Il prezzo del biglietto che è stato pagato per il volo originariamente pianificato è irrilevante ai fini dell’importo del risarcimento. Parimenti, ai fini del risarcimento è irrilevante che il volo cancellato fosse per un viaggio di lavoro o nell’ambito di un servizio tutto compreso.