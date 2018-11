Violenza sessuale su alunno delle elementari: arrestato bidello

Il bidello molestava un alunno delle elementari. I carabinieri hanno arrestato, a Qualiano, in provincia di Napoli, un collaboratore scolastico di 63 anni con l'accusa di avere più volte abusato sessualmente di un alunno di una scuola elementare del comune nell'hinterland a Nord del capoluogo partenopeo. Secondo quanto denunciato dalla madre della piccola vittima, le violenze sarebbero avvenute quando il bambino si recava in bagno.LEGGI ANCHE: Ottomila video e foto pedopronografici: arrestato uomo già condannato per violenza sessuale su minori a Genova Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, nei confronti dell'uomo, che ha 63 anni. Le indagini sono scaturite dopo la denuncia presentata dalla madre del bambino.La madre della piccola vittima ha raccontato ai carabinieri che il figlio, che ha 8 anni, ha iniziato a manifestare il proprio disagio, quando tornava da scuola, raccontando degli abusi subiti tutte le volte che andava in bagno. Secondo gli investigatori l'anziano collaboratore scolastico appena lo vedeva varcare la soglia della toilette, si intrufolava e lo molestava. Le indagini hanno accertato che il racconto del minore era vero, per cui sono scattate le manette per il presunto pedofilo.