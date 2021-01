Vaccini. I dati delle somministrazioni in tempo reale. Alle 11:04 di oggi 20 gennaio 2021 in Italia sono state vaccinate 1.226.321 persone. È stato quindi somministrato, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, il 79,1% delle dosi totali, 1.548.886, consegnate in tutte le Regioni. Dal nuovo report del governo si apprende inoltre che le persone che hanno ricevuto anche il richiamo sono in totale 5.864.

Vaccini in ritardo, Italia attiva avvocatura di Stato contro Pfizer. Ira Regioni: «Tagli uguali per tutti»

La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta dove è stato somministrato il 93,1% delle dosi disponibili (3.835 su 4.120) seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (92,7% - 21.466 su 23.155), dalle Marche (90,3% - 26.194 su 29.000). e dal Piemonte (88,4 % - 119.702 su 135.460). Fanalino di coda la Calabria con il 52,3% delle dosi somminitrate (20.553 su 39.280). La Lombardia, invece, ha superato le 200 mila persone vaccinate con una percentuale di dosi somministrate pari al 78,7%. Il Lazio è invece settimo per percentuale di fiale utilizzate (79,2%)

In numeri assoluti è la Lombardia la regione dove sono state utilizzate più fiale (200.124 su 254.340 ricevute pari al 78,8%), seguita dall'Emilia Romagna (120.307 dosi pari all'81,1%) , dal Piemonte (119.702 dosi, 88,4%) e dal Veneto (109.590 dosi, 87,9%).

Per quanto riguarda le categorie delle persone che hanno ricevuto la prima dose, al momento sono stati vaccinati prevalentemente gli operatori Sanitari e Sociosanitari (741.549), così come stabilito dal piano sanitario. A seguire il personale non sanitario che lavora negli ospedali, nelle Rsa e negli ambulatori medici (379.319) gli ospiti delle Strutture Residenziali (99.148). Sono invece 6.305 gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

