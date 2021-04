Lombardia, la regione italiana tra moda e finanza

La Lombardia è una regione dell'Italia Settentrionale. Il suo capoluogo, Milano, è un centro mondiale della moda e della finanza, con molti negozi e ristoranti di lusso. È una regione italiana a statuto ordinariodi 9.966.992 abitanti, prefigurata nel 1948 e istituita nel 1970. Il suo territorio è suddiviso in 1.506 comuni (regione con il maggior numero di comuni su tutto il territorio nazionale), distribuiti in dodici enti di area vasta (undici province più la città metropolitana di Milano). La regione si posiziona prima in Italia per popolazione e numero di enti locali, mentre è quarta per superficie, dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna.

988 risultati per "LOMBARDIA"