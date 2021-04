Calabria, la punta dello stivale italiano

Situata nella zona sud-occidentale dell'Italia, la Calabria occupa la "punta" dello stivale. La Calabria, Calabbria in calabrese, Kalavrìa in grecanico, Kalabrì in arbërisht, Calabria in occitano è una regione di 1.879.245 abitanti, con capoluogo Catanzaro. Confina a nord con la Basilicata, a sud-ovest lo stretto di Messina la separa dalla Sicilia ed è bagnata a est dal mar Ionio e ad ovest dal mar Tirreno. È una regione bruciata dal sole con aspre montagne, paesini antichi ed una spettacolare costa con molte spiagge famose. La città più grande è Reggio Calabria, sulla costa, dove si trovano i rinomati Bronzi di Riace, due guerrieri greci del V secolo a.C.

437 risultati per "CALABRIA"