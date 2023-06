Il Turismo Sostenibile come leva per la crescita economica dell’Italia. Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè incontra agli esperti del comparto immobiliare allargato. Si sono chiusi oggi 6 giugno 2023 gli approfondimenti dei tavoli di lavoro del Think Tank Futuro Italia Remind, presieduta da Paolo Crisafi, in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia, diretto da Carlo Corazza, in cui gli esponenti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche dei Settori Produttivi dell’Immobiliare allargato (30 % del Pil) si sono riuniti per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per garantire un futuro migliore alla nostra Nazione. In particolare per quanto riguarda il settore Alberghiero è intervenuta Barbara Casillo di Aica, mentre per il Turismo legato alla Blu Economy vi sono stati gli interventi di Manfredi Lefebvre e Massimo Ponzellini, esperti del settore trainante all’interno dell’Immobiliare allargato di cui è portavoce Remind, presieduta da Paolo Crisafi.