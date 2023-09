Truffe online e criptovalute, ecco come riconoscerle: dai link sospetti agli errori ortografici

Le piattaforme di trading online e criptovalute non sembre sono luoghi regolamentati e trasparenti nei quali riporre il proprio denaro. O, almeno, occorre non farlo con imprudenza: le truffe sono sempre più frequenti e sofisticate, in grado di passare inosservate anche allo sguardo dell'utente più navigato.

La prima regola e la più generale è fermarsi ad osservare la piattaforma e il sito in cui ci troviamo e di riflettere sul rischio potenziale prima di continuare con qualunque azione che implichi un investimento di denaro o la condivisione di informazioni personali, anche quelle che all'inizio potrebbero sembrare banali.

Ma passiamo ora ad un decalogo ancora più concreto di segnali a cui prestare attenzione.

I segnali da tenere a mente

1) Le e-mail in cui vi viene richiesto di eseguire un'azione (che può essere cliccare su un link, abilitare un account, sbloccare un pacco in ritiro...) rappresentano in molti casi un chiarissimo campanello d'allarme. Fugare il dubbio non è difficile: se ad esempio ricevete una mail dalla vostra banca che vi chiede di accedere a un link, non cliccateci ma accedete direttamente alla pagina web dell'istituto bancario.

2) Utilizzate password forti, ovvero abbastanza lunghe e dotate di più tipologie di caratteri, come numeri e segni speciali. Evitate di utilizzare la stessa password per più siti/account ma cercate di differenziarle il più possibile. Un gestore di password vi aiuterà a ricordarle.

3) Attivare, quando possibile, l'autenticazione a due fattori, che richiede una seconda forma di verifica oltre alla password.

4) Non fornite mai informazioni sensibili al telefono e fate attenzione alle telefonate non richieste di chi non potete verificare l'identità. Iniziate a fare caso a chiamate o sms ricevuti ripetutamente da numeri sospetti

5) Prima di cliccare link passateci sopra il mouse e assicuratevi di conoscere il dominio a cui verreste reindirizzati.

6) E-mail o nei messaggi contenenti vari errori ortografici e grammaticali al loro interno potrebbero essere legati ad una truffa.

7) Sia che si tratti di e-mail, telefono o sms, non fornite informazioni o credenziali sensibili se non potete verificare l'identità della persona che ve le chiede.

8) Controllate regolarmente gli estratti conto bancari e i punteggi di credito per verificare che non ci siano irregolarità e che ogni operazione vi risulti

9) Utilizzate siti ufficiali per i pagamenti e i trasferimenti di criptovalute

10) Cercate informazioni, senza fretta: prendetevi tutto il tempo necessario per documentarvi sul gestore di criptovalute a cui siete interessati e leggete quante più informazioni online possibile su qualsiasi nuova moneta, progetto o scambio prima di decidere di investire.