L'hacker russa Natalia Miniailova arrestata per la terza volta. «Frodi milionarie anche dal centro di recupero»

Arrestata per la terza volta Natalia Miniailova, la hacker russa 42enne che continuava a mettere a punto le sue complesse truffe online anche dalla comunità per detenuti dove si trovava, utilizzando il computer dell'associazione di cui era ospite.

La donna, ingegnere informatico, è specializzata in frodi informatiche e in passato era riuscita ad utilizzare anche carte di credito di personaggi molto noti. Gli inquirenti hanno stimato che i proventi dalle sue frodi online si aggirano intorno ai diversi milioni di euro, che lei ha in parte reinvestito in criptovalute.