Crypto influencer trovato smembrato in una valigia, Fernando era milionario (ma nascondeva un segreto)

La polizia ha avviato un'indagine per omicidio dopo che i resti smembrati del milionario Fernando Pérez Algaba, 41 anni, sono stati scoperti da un gruppo di bambini in Argentina durante il fine settimana. Il macabro caso è venuto alla luce dopo che i bambini hanno trovato una valigia rossa piena di parti del corpo mentre giocavano vicino a un ruscello nella città di Ingeniero Budge, nella provincia di Buenos Aires, domenica, ha riferito Jam Press. I genitori dei bambini hanno avvisato la polizia di Buenos Aires, che ha ispezionato il pacco e, secondo quanto riferito, ha trovato all'interno le gambe e l'avambraccio della vittima, scoprendo un altro braccio intero nel torrente.

Mercoledì, le autorità hanno scoperto la testa e il busto mancanti, ha riferito El País.

L'identificazione

La polizia ha identificato Algaba dalle sue impronte digitali e anche da tatuaggi distintivi sulle parti del corpo. L'imprenditore era stato dichiarato disperso da martedì scorso. L'uomo d'affari aveva accumulato milioni noleggiando veicoli di lusso e vendendo criptovalute, che spesso pubblicizzava ai suoi 900.000 follower su Instagram. L'influencer, che viveva a Barcellona, ​​in Spagna, avrebbe soggiornato in Argentina per una settimana prima del suo presunto omicidio. Secondo quanto riferito, Algaba aveva affittato un appartamento e avrebbe dovuto restituire le chiavi il 19 luglio, ma non si è presentato né ha risposto al telefono, secondo la testimonianza del proprietario.

I debiti

La polizia ha arrestato un sospetto in relazione alla morte di Algaba. E mentre il motivo dietro il presunto omicidio rimane poco chiaro, le autorità credonoche l'influencer sia stato ucciso per i suoi numerosi debiti. Durante i suoi ultimi anni, Algaba è stato coinvolto nel trading di criptovalute da un ufficio a Buenos Aires con oltre 25 dipendenti. Ma avrebbe accumulato debiti "irrecuperabili" con l'agenzia fiscale argentina mentre la sua società, "Motors Lettuce SRL", ha iniziato a rimbalzare assegni meno di un anno dopo la sua costituzione nel gennaio 2018. Algaba aveva anche lasciato una nota sul suo telefono affermando di aver perso molti soldi investendo in criptovalute, ha riferito La Nacion .