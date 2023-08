L’Agenzia delle entrate ha varato in questi giorni le istruzioni e il calendario per regolarizzare le attività possedute dai contribuenti in criptovalute, e in particolare i redditi realizzati su questi strumenti finanziari, al 31 dicembre 2021. Con l’ultima legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre il governo ha infatti introdotto alcune novità sul trattamento fiscale di queste attività definite come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente».