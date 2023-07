Lunedì 24 Luglio 2023, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 15:17

«Oggi non ci facciamo fregare dai truffatori italiani». A Venezia è allarme borseggiatori. Come racconta (attraverso un video su Tiktok) una turista americana, succede che alcune persone si avvicinano a chi ha dei bagagli ingombranti offrendosi di portarli al di là del ponte. Ma non è un gesto di cortesia, perché nasconde altro.

Truffa del portabagagli, il video

Il video è stato condiviso su Tiktok da Casey. In poco tempo ha totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. In molti preoccupati che possa accadere anche a loro. Ma a commentare quanto registrato dalla ragazza ci sono molti italiani. Non tutti felici di vedere queste accuse. E c’è chi nota che vicino alla persona che si offre di portare le valigie c’è un cartello dove viene indicato espressamente il servizio. Non è però quello che si avvicina alla turista, bensì un altro signore che si vede in fondo al video con la pettorina arancione.

Come funziona

«Ti obbligano a pagarli per averti portato la valigia». Questo è il trucco usato per quella che viene definita “truffa”. Il prezzo? Almeno 50 euro. Un costo spropositato per portare dei bagagli attraverso un ponte. C’è poi un altro pericolo. Ed è quello dei furti.

Il rischio furti

“A una mia amica hanno rubato il cellulare”, racconta Chiara nei commenti. Sembrava volessero aiutare la compagna di viaggio con la valigia pesante, ma poi si è ritrovata senza il telefono.

Anche sui treni

Il fenomeno non sembra ristretto solo a Venezia. "Succede anche sui treni. Ti si avvicinano e senza che tu lo chieda ti prendono la valigia. Poi ti chiedono i soldi".

I consigli

«Potevi portarli con il traghetto», scrive un'altra utente a chi ha caricato il video. Ma la turista risponde che quel giorno erano in sciopero.