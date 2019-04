Truffa milionaria ai danni dell'Inps: la Finanza scopre 300 braccianti fantasma

Da solo. Agricoltore. Ma capace di mettere in piedi una truffa milionaria ai danni dell'Inps. E' stata scoperta nel messinese dalla Guardia di Finanza che ha notificato un «avviso di conclusioni di indagini preliminari» emesso dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di un imprenditore agricolo. L'uomo è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato, indebite compensazioni di crediti inesistenti e dichiarazione infedele. L'indagine ha permesso di rilevare che l'imprenditore attraverso false attestazioni di lavoro subordinato ha fatto risultare quali lavoratori della propria ditta individuale quasi 300 dipendenti. Agli stessi, nel corso degli anni sottoposti ai controlli degli investigatori, sono state corrisposte numerose indennità di malattia, disoccupazione agricola, assegni al nucleo familiare e di maternità per un totale di oltre 3 milioni di euro.



La truffa è stata individuata grazie all'incrocio ed all'analisi di una enorme mole di dati che ha consentito di dimostrare la falsità dei numerosi rapporti di lavoro instaurati. Le indennità percepite hanno consentito all'uomo di ottenere crediti inesistenti utilizzati per compensare altre imposte fino ad un totale di circa un milione e trecentomila euro. Per quest'ultimo importo, il Gip ha emesso apposito decreto di sequestro preventivo, che ha consentito il recupero delle somme indebitamente compensate. Il danno erariale arrecato, è stato segnalato alla Corte dei Conti ed all'ente pagatore per consentirne il recupero.

