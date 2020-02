MESTRE - Locomotore deragliato in stazione a Mestre: è stato uno svio, il treno è uscito dai binari ed è finito sulla massicciata. Non risultano esserci persone ferite né ritardi nella circolazione dei treni. L'incidente è avvenuto alle 23 di ieri sera, mercoledì 12 febbraio 2020. Il locomotore era in manovra quando è uscito dai binari ed è finito sulla massicciata.

Treno deragliato in stazione a Mestre, la diretta Facebook

