Incidente treno Torino, Lo Russo: «Tragedia senza spiegazioni»

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è immediatamente recato a Brandizzo, dove nella notte cinque operai sono morti dopo essere stati travolti da un treno mentre lavoravano sui binari lungo la linea Torino-Milano. "È una tragedia davvero senza spiegazioni. Cinque vite spezzate, cinque famiglie che non vedranno tornare a casa i loro congiunti che stavano lavorando", ha dichiarato Lo Russo. "Purtroppo è difficile trovare le parole per esprimere un sentimento di angoscia, di smarrimento rispetto a vite che si spezzano sui luoghi di lavoro, in un territorio che, purtroppo troppe volte, ha già visto capitare episodi di questo tipo", ha aggiunto. "Oggi è il giorno del dolore. Verranno accertate le responsabilità, ma è chiaro che sono tragedie che questo territorio ha vissuto troppe volte. Crediamo che occorra fare qualcosa per impedire che queste tragedie si ripetano", ha proseguito il primo cittadino del capoluogo piemontese. "La sicurezza sul lavoro è un tema molto delicato ed estremamente urgente. Un Paese in cui si muore con questa frequenza andando a lavorare è un Paese che non sta funzionando. Credo quindi che coloro che hanno delle responsabilità dal punto di vista normativo debbano fare un passo in avanti perché non si può morire durante il proprio lavoro", ha concluso Lo Russo. (LaPresse)