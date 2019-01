Trattore lasciato incustodito travolge due persone: un morto e un ferito grave

Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 11:55

E' di ungrave il bilancio di unavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Chiampo (Vicenza), in via Zonati. Secondo una prima ricostruzione unche era stato parcheggiato in cima ad un terreno in pendenza, sopra una scarpata, si è mosso improvvisamente e nella discesa ha travolto due persone, impegnate assieme nel taglio di alcune piante e nella pulizia della zona boschiva.La vittima è un uomo di 72 anni, Mariano Santi, uno dei componenti dell'omonima famiglia proprietaria dell'area e residente nella stessa contrada, che è stato, mentre il ferito è un suo cugino, che ha riportato ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita: quest'ultimo, letteralmente miracolato, è ora ricoverato all'ospedale di Arzignano in stato di choc. Dopo l'incidente immediato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto anche un'ambulanza del Suem 118 dello stesso nosocomio, i cui sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del 72enne, mentre il cugino è stato soccorso e poi trasferito in ospedale con diverse ferite.Sul posto per le indagini anche i carabinieri della stazione di Chiampo e i vigili del fuoco di Arzignano. Secondo i primi rilievi il trattore sarebbe stato parcheggiato senza azionare il freno a mano.