Bus in panne, fumo e paura nel traforo del Monte Bianco: tunnel chiuso, evacuati in 67

Paura all'interno del traforo del Monte Bianco: a 6,5 km dall'imbocco francese un pullman di linea a due piani diretto in Italia è rimasto bloccato a causa di un guasto. Il veicolo ha emesso del fumo e non è più ripartito. Il traforo è stato chiuso e le 67 persone a bordo dell'autobus sono state fatte evacuare. Sono in buone condizioni e si trovano ora sul lato italiano della galleria. È in corso il traino del mezzo in panne. Il guasto si è verificato verso le 15.

Ultimo aggiornamento: 16:43

