Terremoto sul Vesuvio, Borrelli: «Subito prove di evacuazione»

«Il nuovo sciame sismico che ha interessato l'area del Vesuvio ancora una volta ci ricorda la necessità di completare i piani di evacuazione di tutti i comuni interessati dentro e fuori la zona rossa. Chiederò alla Protezione civile nazionale di procedere celermente alla realizzazione di un calendario delle simulazioni e delle prove di evacuazione per verificare tutte le eventuali criticità». Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. «Al tempo stesso ritengo necessario procedere alle verifiche puntuali del rispetto delle norme antisismiche dei fabbricati a partire da quelli pubblici come scuole, ospedali edifici comunali - ha proseguito Borrelli - specie in quei comuni dove le manutenzioni sono carenti viste le enormi difficoltà economiche e finanziarie che dilatano nel tempo gli interventi strutturali». Ultimo aggiornamento: 16:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA