Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa 3.5 in Aspromonte avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 10.30 in provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo del sisma è di 3.5. Il terremoto è stato localizzato a Santo Stefano in Aspromonte, a 9 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Reggio Calabria e provincia, ma per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.