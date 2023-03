Terremoto, nella notte piazzati 200 letti in Cva e palestre a Umbertide e Perugia. Iniziati i sopralluoghi per valutare le lesioni degli edifici danneggiati. La presidente Tesei: «Situazione sotto controllo»

Da giovedì sera il centro regionale della Protezione Civile di Foligno è diventato il centro operativo per coordinare le operazione di emergenza legate al terremoto che ha riguardato la zona dell’Alto Tevere. A Foligno, informa una nota delle Regione, la presidente Donatella Tesei, gli assessori Enrico Melasecche e Luca Coletto, i direttori regionali alla Protezione Civile e Sanità, il prefetto Armando Gradone, questore e comandanti delle forze ordine, e dell’esercito. In coordinamento con la Protezione Civile nazionale sono state avviate una serie di procedure e verifiche che hanno visto tra l’altro l’attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con 2 ambulanze e 2 auto mediche tra Santorfeto, Pierantonio ed Umbertide. Sempre in coordinamento con la Protezione civile locale sono stati predisposti punti di raccolta e installazione di pernottamenti in sicurezza per la popolazione con oltre 200 letti che alle 23.30 erano già in fase di montaggio con personale sul posto ed in coordinamento con sindaci di Perugia e Umbertide. Verifiche anche agli alloggi Adisu del capoluogo, per l’eventuale messa in sicurezza degli studenti. Le verifiche,informa la Regione, sono terminate intorno alle 24 senza rilevare criticità. Dopo la scossa delle 20.08 con manitudo 4.5 e la replica con un 3.9 di cinque minuti dopo, nella notte, si sono registrate soltanto eventi molto lievi, di cui soltanto due con magnitudo superiore a 2 secondo i dati dell'Invg.

Oggi, dopo un sopralluogo della stessa presidente Tesei ad Umbertide e Pierantonio insieme al sindaco Luca Carizia, si terrà al centro regionale Prociv di Foligno una nuova riunione per fare il punto della situazione. «La situazione al momento è sotto controllo», ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo una riunione presso la sede della protezione civile a Umbertide. Si è quindi recata alla palestra di Pierantonio dove ha incontrato alcune delle persone che hanno deciso di passare la notte fuori dalle loro case.

Nelle zone dell'epicentro in tanto hanno dormito in auto. Il Comune di Perugia ha messo a disposizione due linee telefoniche per la segnalazione dei danni 0755773116 e 0755773117. A Umbertide cittadini già in fila negli uffici comunali attivati per le segnalazionei dei danni. Oggi chiusi tutti gli uffici regionali