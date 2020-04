Terremoto a Pavia di 3.7, avvertito chiaramente da Milano a Genova

Terremoto, una forte scossa è stata registrata oggi in provincia di Pavia. L'istituto nazionale di vulcanologia rileva una magnitudo di 3.7 per il sisma delle 11.53. La profondità rilevata è di 32 chilometri. L'epicentro è Montalto pavese ed altri comuni vicini sono Rocca de' Giorgi e Lirio. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita da Milano a Genova.

Ultimo aggiornamento: 12:42

