Terremoto a Piacenza di 4.2, paura a Milano, Genova e Pisa. Verifiche su possibili danni

Terremoto, una scossa piuttosto forte è stata avvertita alle 11.42 in provincia di Piacenza. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.2. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, a profondità di soli 3 chilometri, sono stati Cerignale, Ottone e Ferriere. Il terremoto è stato avvertito in una vasta area, da Milano a Pisa, Alessandria e persino a Genova con grande allarme sui social network. Non si hanno notizie per ora di danni a persone o cose. Già ieri sera intorno alle 22 c'era stata un'altra scossa in provincia, magnitudo 3.5, a Ferriere.

Terremoto di magnitudo 3.5 ieri sera fra Piacenza e Parma



Terremoto a Nusco di 3.3, paura in tutta la provincia di Avellino Verifiche su possibili danni . «Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche». Lo dice all'ANSA Rita Nicolini, direttrice dell'agenzia regionale di Protezione civile nell'Emilia-Romagna, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Piacentino. Si tratta della seconda scossa in poche ore, avvertita anche in città. «Breve, ma piuttosto intensa», dice Nicolini che è in contatto con i tecnici. La scossa è stata registrata a una profondità di 3 km. . «Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche». Lo dice all'ANSA Rita Nicolini, direttrice dell'agenzia regionale di Protezione civile nell'Emilia-Romagna, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Piacentino. Si tratta della seconda scossa in poche ore, avvertita anche in città. «Breve, ma piuttosto intensa», dice Nicolini che è in contatto con i tecnici. La scossa è stata registrata a una profondità di 3 km.

Roma, incidente alla Balduina: travolta da un'auto mentre è in fila in strada alle Poste

Grande allarme sui social network. Twitter invaso di commenti di cittadini che hanno sentito chiaramente il terremoto delle 11.42. Anche a Genova la scopssa è stata avvertita distintamente.



cioè non so, prima la terza guerra mondiale, poi il coronavirus, adesso pure il terremoto. non so, ci manca che ci colpisca un asteroide e poi abbiamo vinto il mondiale quest’anno — giulia (@mvedicine) April 16, 2020

Un #terremoto di magnitudo ML 4.2 è stato vicino a #Cerignale in provincia di #Piacenza. Il #sisma è avvenuto alle ore 11:42 ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito fino a Milano.

Al momento non si hanno informazioni relative a danni a persone o cose. — Croce Rossa Parma (@crocerossaparma) April 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA