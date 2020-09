Terremoto a Mirandola nel Modenese, paura e gente in strada

Paura in Emilia Romagna. Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina rnella zona del modenese. Il sisma nonostante sia stato di modesta entità è stato nettamente avvertito dalla popolazione. L'epicentro del sisma è stato registrato dall'Ingv a Mirandola alle 7.05 a una profondità di 4 km.

Earthquake Ml. 2.4 20/09/01 05.05

Gmt.44.9078 11.0787 dpt 4.3km.

Near city Mirandola.

Data from SURVEY-INGV.

