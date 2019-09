Sveva sconfitta dal cancro a 8 anni. In lutto la "sua" squadra di basket

TRIESTE - La città piange la scomparsa della piccola Sveva che per un anno e mezzo ha lottato contro una grave malattia, un tumore che le aveva colpito il rene a maggio 2018. La bimba - di appena 8 anni e mezzo - era appassionata di basket e a dare la notizia della sua morte è stata proprio la Pallacanestro Trieste esprimendo la propria vicinanza alla famiglia.

«In momenti come questi - si legge in una nota societaria - non ci sono mai le parole adatte per esprimersi, ma solamente il silenzio, il rispetto e la vicinanza verso la famiglia». Proprio il mondo del basket triestino si era mobilitato rispondendo al grido di aiuto della famiglia della bambina tanto da creare un hashtag ad hoc "#iotifosveva" per divulgare la sua storia il più possibile incentivando le offerte aiuto per affrontare tutte le cure necessarie.



«Pallacanestro Trieste abbraccia con immenso affetto la famiglia Piattelli per la perdita dell’amata Sveva. A Paolo e Marta, e a tutti i familiari, l’abbraccio sentito da parte del club, della squadra, dello staff e di tutti i dipendenti e i collaboratori della società. In momenti come questi non ci sono mai le parole adatte per esprimersi, ma solamente il silenzio, il rispetto e la vicinanza verso una famiglia che, insieme alla sua piccola, ha lottato per un anno e mezzo. #iotifosveva».

IL SALUTO SU FACEBOOK

«Un anno e mezzo fa avevamo raccontato la storia della piccola Sveva, una bambina di Trieste che con le sue adidas bianche-viola-nere scorrazzava per il campo per poi tirare a canestro. Avevamo lanciato l'hashtag #IoTifoSveva e i palazzetti di tutta Italia si erano riempiti di striscioni e cartelloni dedicati a lei. Qualche giorno dopo abbiamo ricevuto un messaggio che non dimenticheremo mai.

"Avrei troppe cose da dirti.. ma il tutto si riassume in un semplice ma sentito GRAZIE dal profondo de nostro cuore. Grazie per il tuo sostegno, grazie per la tua pagina che ci tiene compagnia quotidianamente in ospedale e ci ha strappato un sorriso anche nei momenti più duri. Non puoi capire quanto ci sia stata d'aiuto la valanga d'affetto che ci ha travolto e ci ha tenuto a galla. Ci sono arrivati video di sostegno da Gigi Datome, Peppe Poeta, Raffaella Masciadri, Cecilia Zandalisini, Danilo Gallinari..,Sveva si è sentita 'famosa e amata' (parole sue) e attaccata alla chemio con i capelli che cadevano ci ripeteva 'quanto sono fortunata' ... non sai quanto ti siamo riconoscenti"

In questo periodo ci siamo sentiti con Marta, la mamma di Sveva, per avere aggiornamenti e per sapere se potessimo essere d'aiuto, concreto, in qualche modo. Con incredibile dignità la famiglia ha sempre rifiutato qualsiasi forma d'aiuto che non fosse un semplice sorriso da regalare alla loro bambina. Il sorriso è sempre stata la medicina più importante per Sveva ed è per questo che mamma, papà, il fratellino Leo e la sorellina Greta non si sono mai fatti vedere tristi e scoraggiati davanti a lei. Spesso era addirittura Sveva quella più sorridente e positiva, nonostante tutto.

Oggi, però, le straordinarie, dolci e toccanti parole della Mamma hanno dato a tutti la notizia che nessuno avrebbe mai voluto avere.

"Ora sei libera... vai e corri a perdifiato sui prati più verdi, fatti una bella sciata sulla neve più soffice, tuffati nelle acque più cristalline..fai tutto ciò che da troppo tempo ti è stato precluso..Però poi, amore mio, torna da noi sotto forma di energia e regalaci un pò della tua forza e del tuo coraggio perchè ne abbiamo davvero bisogno. Per sempre nel nostro cuore dolce guerriera. Mamma, papà Leonardo e Greta"

E' un giorno triste per il basket, per chiunque sia un genitore, per la vita di ognuno di noi, perché i bambini dovrebbero solo divertirsi e giocare spensierati. Un abbraccio forte alla famiglia e in particolare alla mamma Marta Bassi che ringrazio infinitamente per aver impreziosito la mia vita.

Ciao Sveva ❤️»



Ultimo aggiornamento: 17:43

