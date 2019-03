Bimba ha tumore al rene rarissimo. Appello dei familiari: «Per salvarla 190mila euro»

Lulu ha 5 anni, i capelli dorati e un visetto da principessa delle fiabe. Ma la bimba è anche una coraggiosa eroina. Sta infatti combattendo con coraggio contro un cancro molto aggressivo, vicino ai reni. I suoi capelli sono caduti in seguito alla terapia, ma la bimba non si perde d'animo. È stata sottoposta a un intervento e a pesanti cicli di radio e chemio. Ma non è riuscita a guarire. E adesso solo un vaccino americano potrebbe salvarla. «Ma ci vogliono quasi 190mila euro e noi non li abbiamo», spiega la famiglia. La vicenda si svolge a Bedford​, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror, la terribile diagnosi ha spiazzato mamma Clare e papà Rob. Che hanno affrontato vicino alla loro bambina tutto il calvario. Dall'operazione alle estenuanti sedute di radio e chemio.

We are fundraising here at Bedford Heights on behalf of @LennoxCCF to support 5 year old Lulu from Bedford, currently receiving treatment at Addenbrooke's. Here's Lulu pictured in @CambridgeIndy. You can support Lulu by entering our prize draw for £2 in reception. Thank you. pic.twitter.com/4MUxhkCIyG

— Bedford Heights UK (@bedfordheight) 2 novembre 2018