Boston, uomo di 62 anni dimesso dopo il trapianto di un rene di maiale: «Uno dei momenti più belli della mia vita»

Il paziente Richard Slayman, 62 enne di Weymouth, Massachussetts, è stato il primo essere umano a ricevere un rene trapiantato da un maiale geneticamente modificato. L'operazione è stata eseguita presso l'ospedale di Boston che ha dichiarato le dimissioni del paziente. La cosa più importante è che adesso il suo nuovo rene è funzionante.

La vicenda

Richard Slayman prima di ricevere il rene nuovo in un'operazione durata 4 ore lo scorso 16 marzo, combatteva da tempo con un malattia ai reni in fase terminale. Nel 2018 aveva subito già un trapianto di rene da un donatore deceduto lo scorso anno, ma l'organo ha smesso di funzionare obbligando di nuovo l'uomo alle dialisi quotidiane.

Slayman al momento delle dimissioni ha definito questo momento come: «uno dei momenti più felici della mia vita. Non vedo l'ora di riprendere a trascorrere il mio tempo con la mia famiglia, i miei amici e i cari libero dal fardello delle dialisi che ha oppresso la mia vita da anni»

Il nuovo rene

Il rene utiilizzato per curare il 62 enne proveniva da un maiale. Per poterlo rendere compatibile per un essere umano, è stato modificato geneticamente dalla ditta farmaceutica eGenesis di Cambridge, Massachusetts, che ha dichiarato di aver rimosso i geni suini dannosi e aggiunto alcuni geni umani per incrementarne la compatibilità con l'organismo umano.