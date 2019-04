Bimba riesce solo a sussurrare, i medici dopo anni scoprono un tumore rarissimo

Vivienne Weil ha solo otto anni e per tanto tempo, nella sua vita, ha potuto soltanto sussurrare: per anni infatti nessuno è riuscito a capire cosa non andasse con la voce di questa bambina, di Rockville, nel Maryland. Come ha raccontato il Washington Post, che pubblica anche la sua foto, la piccola Vivienne, che oggi ha 8 anni, non ha parlato fino a quando non ne aveva oltre due, e quando l'ha fatto il suo tono di voce non era più forte di un sussurro. Solo trascorso diverso tempo e dopo aver sospettato prima un'infezione delle vie respiratorie superiori, poi un reflusso gastrico, i medici hanno capito che la situazione era molto più grave di quanto si pensasse in precedenza: Vivienne aveva dei rari tumori (o papillomi) non cancerogeni nelle vie aeree causati da due ceppi di papillomavirus umano (HPV), HPV 6 e HPV 11.

Mamma sfrattata con due figli: interrompe la chemioterapia e fa lo sciopero della fame

Mamma ha un attacco epilettico, cade e schiaccia il figlio: morti entrambi

Era malata di tumore, contrae il morbillo e muore per l'infezione una donna di Latina

Il figlioletto autistico ha un tumore al cervello, i genitori vendono casa per curarlo

È emerso che la piccola soffriva di una malattia rara chiamata papillomatosi respiratoria ricorrente, causata proprio da due ceppi del virus, trasmesso sessualmente, che può essere acquisito alla nascita o prima. La patologia può essere trattata chirurgicamente per rimuovere i tumori e ripristinando temporaneamente la voce e l'obiettivo dei trattamenti è allungare l'intervallo tra gli interventi chirurgici, prevenendo un danno permanente alle delicate corde vocali. Vivienne ha avuto diversi interventi chirurgici per rimuovere i tumori, che hanno reso ora migliorato la sua voce.

L'otorinolaringoiatra pediatrico che ha visitato la piccola facendo la diagnosi, ha detto ai genitori che era una buona cosa che non avessero aspettato più a lungo per far curare Vivienne: i tumori erano diventati così grandi da minacciare le sue vie aeree. «Sono rimasta senza parole», ricorda la mamma di Vivienne, che a quel tempo era incinta della sua seconda figlia. La donna ha detto che non aveva idea di avere mai avuto condilomi genitali o essere stata esposta all'HPV. «Pensavo: 'ho trasmesso questo alla mia bambina'. Ricordo di essermi seduta in quella piccola stanza e aver pensato, 'Avrà a che fare con questo per sempre'».

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA