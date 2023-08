Supercar gareggiano nella notte a Jesolo, l'appello dei residenti al sindaco: «Abbiamo paura di Lotus e Lamborghini che sfrecciano»

Gare in auto in piena notte nelle strade lungo viale Padania e via Pindemonte a Jesolo (Venezia), cresce la paura e la protesta dei residenti.

La paura è che si tratti di gare illegali o comunque di esibizioni non autorizzate.

E puntuali in Municipio, sulla scrivania del sindaco Christofer De Zotti, sono già state presentate delle segnalazioni tanto che lo stesso primo cittadino ha disposto con il comando della Polizia locale gli accertamenti del caso.

Nelle ultime settimane i residenti della zona di piazza Marina hanno si sono svegliati più volte nel cuore della notte, in genere tra le 3 e le 4, per il rumore provocato da bolidi a 4 ruote che prima frenano bruscamente per poi ripartire con sonore sgommate a velocità sostenuta.

SVEGLIATI IN PIENA NOTTE

Lo stridore delle gomme ha svegliato di soprassalto molti residenti preoccupati per la sicurezza stradale ma anche impauriti proprio per essere stati svegliati nel pieno della notte.

Secondo una prima ricostruzione le auto partirebbero da via Ceolotto, per poi passare lungo viale Padania e ancora su via Pindemonte, quest'ultime due strade a doppia corsia nelle quali i guidatori dei bolidi danno massima potenza ai motori spingendo sugli acceleratori.



Tra chi è riuscito a vedere le auto sfrecciare si fa riferimento a potenti Lamborghini e Lotus con a bordo dei giovani automobilisti.



Di certo le segnalazioni sono arrivate al sindaco Christofer De Zotti, che ha chiesto al Comando di Polizia locale di avviare accertamenti specifici e di effettuare tutti i controlli del caso. «Non sappiamo spiega il sindaco - se si tratti di gare o più semplicemente di qualcuno che si "diverte" a spingere sull'acceleratore magari per farsi notare da altri automobilisti o da chi sta uscendo dai locali.

In ogni caso si tratta di comportamenti non condivisibili, che rappresentano un rischio. Per questo ci sono degli accertamenti in corso».

LE INIZIATIVE

A Jesolo la questione legata alla sicurezza stradale rimane sempre in primo piano. Ogni notte, e in modo particolare nei fine settimana, gli agenti della Polizia locale predispongono vari controlli in tutti i punti di ingresso e uscita in città. L'amministrazione comunale ha inoltre predisposto, assieme al Comune di San Donà, alla Città Metropolitana e alle associazioni di categoria, il "Discobus", un'iniziativa di trasporto pubblico notturno gratuito che prevede la partenza dall'autostazione di due bus (alle 2 e alle 4) diretti a Eraclea, Musile e San Donà per riportare a casa chi ha trascorso la notte nei locali. Il servizio è pagato direttamente dai locali.