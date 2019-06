Sparatoria a Caserta: militare vuole fare una strage al bar, poi il conflitto a fuoco con la polizia

Terrore in centro, a Caserta, dove un militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar dicendo di voler fare una strage. Momenti di alta tensione in centro, nel rione Tescione, dove intorno alle 13 si è verificata la sparatoria. Il militare ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, tanto che la polizia è stata costretta a rispondere al fuoco. L'uomo è stato centrato alla testa da uno dei colpi esplosi dalla polizia, ora è in ospedale. L'episodio è accaduto nella caffetteria Chimera, in via vescovo Natale, a pochi passi da una parrocchia.

Pensionato spara per gli schiamazzi notturni: un morto e 2 feriti gravi a Palma Campania

Traslocano a loro insaputa in un covo di criminali: killer rivali sparano, bimbo ucciso per errore



Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA