Pensionato spara per gli schiamazzi notturni: un morto e 2 feriti gravi a Palma Campania

Tragedia in provincia di Napoli dove un pensionato infastidito dagli schiamazzi provenienti dal chiosco sotto casa, ha preso la pistola, è sceso in strada a Palma Campania e ha cominciato a sparare all'impazzata. L'uomo, un anziano di 83 anni, ha ucciso il proprietario del chiosco, Giuseppe Di Francesco, di 67, deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Feriti in maniera grave la figlia ed il genero della vittima. I carabinieri hanno bloccato l'anziano e lo hanno arrestato.

Il pensionato vive in un appartamento al primo piano, sotto la sua casa si trova uno chalet storico della città, molto noto. La musica del locale lo disturbava e lui ha scelto di scendere e sparare per protestare.

Di Francesco era molto noto nel centro del Nolano. Il genero è stato trasportato all'ospedale di Sarno (Salerno) per essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza ed al polmone mentre la figlia, ferita superficialmente, è stata portata all'ospedale di Nola. L'anziano aveva diverse armi in casa. Secondo quanto hanno spiegato i carabinieri, erano regolarmente detenute ed amava molto la caccia.

