Sondrio, le sue 50 pecore sono in bilico sul burrone: allevatore affitta un elicottero per salvarle

Cinquanta pecore, tra cui mamme e agnellini, sono bloccate da giorni su uno sperone roccioso a strapiombo in provincia di Sondrio, nel comune di Val Masino. Una situazione disperata tanto che l'allevatore e proprietario del gregge, Stefano Villani, 32 anni, sta pensando di noleggiare un elicottero privato per tentare il recupero.

Gli animali, forse spaventati da un lupo, sono saliti dall'alpe Porcellizzo fino a Cavalcorto e sono rimaste bloccate nei pressi del burrone che sovrasta il paese di Bagni di Masino. Alcuni sono anche precipitati nel dirupo. Per due volte gli elicotteri dei Vigili del Fuoco hanno provato a recuperarle con il verricello ma le operazioni di soccorso sono state sospese a causa della nebbia in quota.

L'allevatore: «Non posso lasciarle lì, affitto un elicottero»

Il proprietario del gregge è Stefano Villani, 32enne, titolare insieme alla moglie dell'omonima azienda agricola e premiato anche da Coldiretti lo scorso anno con "Oscar Green".

Ha spiegato che gli animali sono evasi dal pascolo dove li aveva portati e dove saliva a controllarli ogni giorni, finendo in questa brutta situazione.

Inizialmente aveva sperato che le pecore riuscissero autonomamente a tornare indietro ma con il passare dei giorni la situazione è diventata sempre più pericolosa. Così Villani ha studiato un vero e proprio piano di salvataggio e ha noleggiato un elicottero privato per tentare il recupero degli ovini e riportarli al sicuro: «Alle mie pecore non ci rinuncio, non posso lasciarli lì. Ho noleggiato un elicottero» ha detto al Corriere della Sera.

Il piano per salvare le pecore

L'allevatore ha spiegato che salirà sul crepaccio con una squadra, tra cui anche l'alpinista Luca Mespes. Il gruppo dovrebbe riuscire a fissare delle corde per calarsi e poi spingere gli animali lungo il canale stretto da cui si torna indietro fino al pascolo. «Con i costi del noleggio dell’elicottero se ne andrà il guadagno di un’intera stagione. Ma non importa, sono i miei animali, non sono numeri. Anche una sola pecora salvata per me vale più di qualsiasi profitto» ha dichiarato.