Impiccato dopo lo sparo alla testa: l'ipotesi del suicidio

Ad aprile avrebbe tentato il suicidio l’altro ieri lo ha messo a termine. Secondo le prime ipotesi investigative, la morte di Emiliano Palmeri di 28 anni, allevatore originario di Castel Del Monte avvenuto nella prima serata dell’altro ieri ad Ofena all’interno di una casa di proprietà sotto una quercia, è compatibile con il suicidio per impiccagione.

Una decisione estrema per il giovane allevatore che non ha lasciato alcuno scritto per giustificare la propria volontà di uccidersi, che dovrà essere confutata anche dalle risultanze dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio sempre dal medico Calvisi, dagli esami istologici, ma anche dalle risultanze investigative non ancora concluse. Al momento si indaga contro ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio.