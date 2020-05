Silvia Romano in Italia verso le 14: l'arrivo a Ciampino, poi verrà portata nella caserma dei Ros

Silvia Romano è libera e il suo arrivo in Italia è previsto verso le 14: dopo l'atterraggio all'aeroporto di Roma Ciampino verrà portata nella caserma dei carabinieri del Ros. «Oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla. Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia. Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore», scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di Maio: «Silvia sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia». «Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia». È quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di Silvia Romano confermando che «oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla».

«Ho conservato questa foto sul mio telefono. Il sorriso di Silvia, la felicità nei suoi occhi», ha scritto ancora Di Maio pubblicando una foto della giovane italiana liberata 18 mesi dopo il suo rapimento in Kenya. «Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore». «Quella di ieri è stata una giornata intensa e importante - prosegue il post - Quando i nostri servizi di intelligence esterna ci hanno chiamato per darci la notizia della liberazione di Silvia Romano tutti noi abbiamo provato una gioia indescrivibile. In primis chi da un anno e mezzo era impegnato sul caso, a partire dall'Unità di crisi della Farnesina, che ringrazio». «In pochi istanti ho ripensato a tutte le volte che al padre di Silvia Romano avevo promesso che avremmo fatto tutto il possibile per riportare la figlia in Italia. E ieri ci siamo riusciti», ha concluso il ministro.

Verrà ascoltata dagli inquirenti nella caserma dei Ros. Sarà ascoltata nella caserma dei Ros a Roma, Silvia Romano, la cooperante liberata ieri dopo 18 mesi di sequestro. L'atto istruttorio, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà svolto dal pm della Procura di Roma, Sergio Colaiocco e dagli ufficiali dell'antiterrorismo del Raggruppamento operativo dell'Arma che in questi mesi hanno svolto le indagini. Gli inquirenti ricostruiranno con la cooperante italiana le varie fasi del sequestro.



Grazie alle donne e agli uomini del @ItalyMFA che in questi 18 mesi hanno sempre supportato la famiglia di #SilviaRomano, anche semplicemente con una parola di conforto, perché in momenti bui come questi nessuno deve rimanere solo.

