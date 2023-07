Morto da giorni: trovato in casa il corpo del dipendente dell'ospedale

Amara scoperta nella mattinata di ieri a Ortona quando i Carabinieri hanno trovato un uomo di 58 anni morto nel suo appartamento. Il triste rinvenimento è stato fatto su segnalazione dei vicini di casa che sentivano un cattivo odore provenire dall'appartamento dell'uomo in un palazzina della centralissima via della Libertà.

L'uomo, che lavorava in ospedale in amministrazione, era stato visto l'ultima volta proprio sul posto di lavoro al nosocomio "G. Bernabeo" lo scorso 11 luglio. Nessuno lo ha cercato fino al triste ritrovamento di ieri intorno alle 11.30. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Ortona che hanno poi richiesto il supporto medico e delle onoranze funebri. L'uomo, che viveva da solo, è stato trovato lungo il corridoio di casa. Da un primo esame effettuato sul suo corpo non sembrano esserci segni di violenza.

La morte sarebbe avvenuta circa due, tre giorni fa. La salma è stata poi portata all'obitorio di Chieti dove verrà eseguita un'ispezione cadaverica mirata a stabilire le cause della morte, che sembrerebbero però essere naturali. Episodi sempre più frequenti quelli dei ritrovamenti di persone decedute da giorni, scoperte che lasciano sempre sgomenti.