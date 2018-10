Fs, il nuovo servizio trasporto merci ad alta velocità. Di Maio: «Veloce ed ecologico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio ha oggi partecipato alla presentazione di Mercitalia Fast, l’innovativo servizio di trasporto ferroviario merci ad alta velocità del Gruppo FS Italiane.A illustrare le caratteristiche del servizio, nel Terminal Mercitalia di Maddaloni-Marcianise (Caserta), l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics Marco Gosso.Presenti anche il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e il Sindaco di Marcianise Antonello Velardi.Mercitalia Fast è il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad alta velocità dedicato alle merci. Inizia così una nuova era per ilbusiness delle merci del Gruppo FS Italiane.Da mercoledì 7 novembre, il nuovo servizio all freight gestito dal Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane) collegherà – utilizzando la rete Alta Velocità/Alta Capacità italiana – ogni giorno (dal lunedì al venerdì), in 3 ore e 30 minuti, il Terminal Mercitalia di Maddaloni-Marcianise (Caserta), la naturale porta d’accesso logistica al Sud del Paese, con l’Interporto di Bologna, uno dei più importanti hub logistici del Nord Italia.“Con l’avvio del nuovo servizio di Mercitalia il trasporto delle merci entra nel terzo millennio, attuiamo un cambio di paradigma. Rendiamo veloce, notevolmente sicuro ed ecologico lo spostamento delle merci nel nostro paese. Sono gli atti concreti di un Governo che punta con forza l'intermodalita' nei trasporti”, ha sottolineato il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,Luigi Di Maio. “Realizziamo il primo passo di un progetto ampio e definito che mira a rendere il trasporto merci ad alta velocità italiano un modello all’avanguardia anche nel panorama europeo. È un importante segno di attenzione per il Mezzogiorno che deve essere sempre più centrale nelle rotte transeuropee e che avrà importanti ricadute occupazionali”.“Lo sviluppo e il potenziamento del trasporto merci, insieme al trasporto delle persone con i collegamenti regionali e a lunga percorrenza, sono la priorità di FS Italiane”, ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.“Mercitalia è già oggi il più grande player italiano nel mercato europeo del trasporto merci, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro all’anno e una delle più importanti flotte di locomotori e carri merci esistenti oggi in Europa. Attraverso la definizione di una nuovavision, di una nuova strategia e di un nuovo business model che accomuna e integra tutte le sue società, Mercitalia ha l’obiettivo primario di risanare e rilanciare il business merci del Gruppo FS Italiane, creando un vero e proprio ‘champion’ italiano in grado di competere ad armi pari con i colossi stranieri del settore”.“Mercitalia Fast sarà il primo servizio di trasporto merci a utilizzare la rete ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità nazionale”, ha evidenziato Marco Gosso Amministratore Delegato di Mercitalia. “Il nostro obiettivo è offrire un servizio su misura a quei clienti che devono consegnare la merce in modo rapido, affidabile e puntuale, caratteristiche sempre più richieste con il boom dell’ e-commerce. Oggi siamo l’unico operatore in grado di offrire un servizio così innovativo. Inizieremo mercoledì 7 novembre, collegando ogni notte Maddaloni-Marcianise a Bologna Interporto. In futuro, contiamo di estendere l’offerta dei servizi Mercitalia Fast anche ad altri terminal collocati nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC”.Il servizio Mercitalia Fast è stato pensato per soddisfare le esigenze di clienti quali corrieri espresso, operatori logistici, produttori, distributori e valorizzatori immobiliari.La merce viaggerà a bordo di un treno ad Alta Velocità che ha una capacità di carico equivalente a 18 Tir. L’impiego di roll container permetterà di rendere veloci, efficienti e sicure le operazioni di carico e scarico.Questo primo servizio Mercitalia Fast alleggerirà la principale arteria autostradale italiana (Autostrada A1) di circa 9mila camion ogni anno, riducendo dell’80% le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, rispetto al trasporto stradale.Mercitalia Fast ha recentemente ricevuto da Assologistica il Premio Logistico dell’Anno.