Scuole chiuse domani per maltempo: da Piombino a Follonica, ecco dove. Oggi caldo record

Scuole chiuse domani in molti comuni a causa dell'improvviso peggioramento del quadro meteo. Una perturbazione atlantica porterà infatti domani sull'Italia venti di burrasca, mareggiate, un brusco calo delle temperature e nevicate al Centro-Sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, prevede l'avviso, i venti di burrasca soffieranno su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Dal mattino, poi, la forte ventilazione si estenderà a tutte le altre regioni. Ci saranno forti mareggiate sulle coste esposte.

Meteo, estate 2020 da record. «Potrebbe essere la più calda degli ultimi 100 anni»

Lunedì estivo. Caldo estivo, oggi, in Piemonte: Torino e Cuneo hanno infatti sfiorato i 27 gradi. Lo afferma in serata il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara rilevando come «lunedì 3 febbraio verrà certamente ricordato in meteorologia per il caldo anomalo che ha interessato gran parte d'Italia». Sulle Alpi Marittime, aggiunge, «sono stati raggiunti picchi di 20-22 gradi a 1000 metri e notevoli anche i 24-25 gradi registrati sul fondovalle aostano».



Scuole chiuse per il forte vento, la lista

Scuole chiuse a Piombino. Il comune di Piombino ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani. . Il comune di Piombino ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani.

Scuole chiuse a Follonica. Scuole chiuse domani a Follonica (Grosseto) per allerta meteo arancione, per forte vento, diramata dalla Regione Toscana. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella ha firmato l'ordinanza e ha disposto la chiusura di tutte le scuole, parchi pubblici e cimiteri. Meteo, caldo anomalo dai 27° della Sardegna alla Russia (ma da domani arriva la svolta) Scuole chiuse all'Elba. Alcuni sindaci hanno deciso di tener chiuse le scuole domani a causa dell’allerta meteo. A casa gli studenti di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio e Porto Azzurro. A Portoferraio e Porto Azzurro oltre alle scuole resteranno chiusi gli impianti sportivi, i giardini pubblici e le strutture cimiteriali.

Allerta Meteo: Scuole chiuse anche a Portoferraio e nel resto dell'Elba - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall'isola d'Elba https://t.co/mfPT8dlNEs via @Elbareport — Elbareport (@Elbareport) February 3, 2020

Scuole chiuse a Mazara del Vallo. Ill comune di Mazara ha comunicato che a fine febbraio verranno effettuati tre giorni di disinfestazione, da lunedì 24 sino a mercoledì 26.

Mazara. Disinfestazione: Uffici comunali chiusi lunedì 24 febbraio, scuole chiuse: lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020 https://t.co/OKPQjcZnDq pic.twitter.com/5AUh2wrjKw — Mazara News (@MazaraNews) February 3, 2020

