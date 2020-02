Meteo, estate 2020 da record. «Potrebbe essere la più calda degli ultimi 100 anni»

Clima impazzito: la prossima estate potrebbe essere la più calda degli utlimi 100 anni. Caldo e afa saranno i principali protagonisti del bimestre giugno e luglio 2020 con temperature che dovrebbero superare anche quelle dell'estate 2003, finora la più calda mai registrata. Il "colpevole" di questo innalzamento anomalo delle temperature è un anticiclone proveniente dal Nordafrica che si abbatterà su tutta Europa e sulla nostra penisola proprio nel epriodo estivo, lasciando qualche spiraglio di fresco soltanto verso il mese di agosto. A lanciare l'allarme è il Centro Metereologico di Reading che, a partire dagli ultimi aggiornamenti stagionali, prevede l'arrivo di "anomalie termiche positive" di +1,5° C.

Ultimo aggiornamento: 17:15

L'altra faccia della medaglia, come fanno notare gli esperti di, è che al caldo anomalo potrebbe affiancarsi un'acuirsi di fenomeni metereologici estremi anche alle nostre latitudini.Previste quindiche si alterneranno a giornate in cui la colonnina del termometro. I calcoli matematici che permettono di prevedere i fenomeni metereologici dei prossimi mesi, però, potrebbero essere messi in discussione dal cosiddetto strat-warming di primavera, «capace di sconvolgere ulteriormente il clima a scala europea» dicono i metereologi di il Meteo.it.