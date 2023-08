Cucchiaini extra, sovrapprezzo per il taglio di un toast, uno scontrino da 845 euro a una tavolata che ha consumato tigelle e gnocco fritto in un chiosco di Maranello . Nulla a che vedere con la profilazione dei turisti poco generosi con le mance a Saint Tropez , ma quanto basta per rovinare la vacanza anche ai turisti in Italia. Poche accortezze di base, tuttavia, possono evitare che la cena al momento del conto diventi indigesta. A partire dalla scelta del locale. «Nel nostro Paese operano oltre 300mila pubblici esercizi, dai ristoranti stellati alle grandi catene, e in mezzo c'è un po' di tutto. La prima indicazione è adattare la propria scelta alle aspettative», afferma Lino Stoppani, presidente di Fipe Confcommercio.