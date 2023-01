Scontri tra tifosi sull'A1 a Badia al Pino: lo stesso autogrill dove nel 2007 fu ucciso Gabriele Sandri

L'area di servizio di Badia al Pino deve essere maledetta: dove oggi si sono verificati gli scontri tra ultrà del Napoli e tifosi della Roma, l'11 novembre 2007 morì Gabriele Sandri: le tifoserie erano le stesse, ma l'autogrill teatro di sangue è lo stesso. Una coincidenza, forse. Probabilmente un'area grande, di passaggio, dove i bus dei tifosi possono fermarsi con maggiore facilità. Chissà.

Scontri tra tifosi di Roma e Napoli sull'A1, autostrada bloccata all'altezza di Arezzo. Ultrà giallorosso ferito. I testimoni: «Avevano bastoni e lanciavano petardi»

LA STORIA

Il supporter della Lazio Gabriel Sandri perse la vita l'11 novembre 2007: l'agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola sull'autostrada A1 presso Badia al Pino (Arezzo) nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il colpo raggiunse il 26enne Sandri che si trovava nell'area di servizio (in auto) in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.