Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli, stop di due mesi. Piantedosi: «Oggi firmo il provvedimento»

Trasferte vietate per due mesi per i tifosi di Roma e Napoli. La decisione era nell'aria già da diverse ore ma oggi è arrivata l'ufficialità da parte del ministro degli Interni Piantedosi. «Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi», ha detto in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste. Piantedosi ha parlato di «qualche provvedimento di prevenzione» non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. «Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie». I tifosi del Napoli non potranno quindi essere nel settore ospiti nelle trasferte contro Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli.

La decisione

Dopo una lunga riunione, il Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, aveva indicato la "mappa" dei profili di rischio sui match a cui avrebbero potuto partecipare le due tifoserie, ma stavolta a decidere lo stop è stato il titolare del Viminale e non i prefetti (cosa che in genere avviene nel caso in cui il divieto sia riferito ad una sola giornata). L'unico precedente in questo senso riguarda il provvedimento firmato nel 2014 dall'allora ministro Angelino Alfano, che vietò le trasferte ai tifosi dell'Atalanta per tre mesi, a seguito di gravi episodi di violenza verificatisi al termine di un incontro. Con lo stop alle trasferte non cala l'attenzione di Digos e forze dell'ordine in generale, perché restano i rischi fuori dagli impianti. Per questo non si può escludere che dei provvedimenti ad hoc vengano adottati proprio in occasione di Napoli-Roma, prevista dal calendario di serie A il 29 gennaio, tenendo anche presente che le due squadre potrebbero nuovamente incontrarsi anche nei giorni successivi all'inizio di febbraio in Coppa Italia, nel caso in cui anche il Napoli centrasse gli ottavi.

I controlli

Ci sarà però un sensibile rafforzamento dei controlli sui tifosi ospiti e nella prima riunione dopo il "far west" sull'A1 di domenica scorsa, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva già elevato le misure di sicurezza per evitare incidenti. Sui disordini avvenuti in autogrill gli investigatori stanno ancora lavorando affinché siano inflitti i daspo alle diverse persone coinvolte.