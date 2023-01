Scontri tra tifosi in autostrada, ultrà Napoli hanno forzato posto di blocco a Genova: spranghe nel bagagliaio

Aggiornamenti in evidenza

Centinaia di ultrà coinvolti, traffico dell'A1 bloccato verso nord per 50 minuti, area di servizio di Badia al Pino vicino Arezzo ancora al centro di scontri tra tifosi come nel novembre 2007 quando morì il supporter laziale Sandri: questo lo scenario della battaglia di ieri tra ultras di Napoli e Roma in trasferta. Arrestato un tifoso giallorosso rimasto ferito. C'è l'ipotesi che le due fazioni si fossero date appuntamento.