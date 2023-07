Sciopero dei treni, ridotta la durata dal Ministero: terminerà alle 15 di domani. Sindacati: «Illegittimo»​

Sciopero dei treni confermato domani. Si è concluso con un nulla di fatto il tavolo al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini, con i rappresentanti di Trenitalia e Italo e i sindacati di categoria, che hanno confermato la protesta di domani del personale delle due aziende.

Gli orari

È stato inviato dal Mit ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni gia proclamate per domani, giovedi 13 luglio 2023, dalle 3 del mattino fino alle 2 di venerdi 14.

La risposta dei sindacati

«La precettazione è un'iniziativa, vergognosa, sbagliata e illegittima. Le astensioni dal lavoro sono state dichiarate secondo le leggi vigenti, valuteremo in sede legale come rispondere all'iniziativa di comprimere il diritto costituzionale di sciopero». Così il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio, commenta la decisione del Mit di dimezzare lo sciopero dei treni. «Le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del Ministero dei Trasporti dall'8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo», prosegue. «Sul trasporto ferroviario e sul trasporto aereo - sottolinea ancora Malorgio - sono stati convocati dal Mit solo oggi due tavoli con le controparti che non hanno prodotto nulla. L'impressione generale è di un Ministero che prova a recuperare tempo perso quando ormai è troppo tardi. Treni ed aerei sono già stati cancellati in previsione dello sciopero e quindi in ogni caso non saranno evitati i disagi ai viaggiatori che vanno imputati a chi ha portato le trattative ad un punto morto». «I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali e per una vertenza nella più grande azienda di trasporto del paese, altro che micro rivendicazioni come le definisce il Ministro e, se si fossero date risposte, avrebbero evitato di perdere salario con uno sciopero», conclude.

Lo sciopero negli aeroporti

È un nulla di fatto anche per il tavolo sullo sciopero dell'handling al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti sindacali secondo cui «non ci sono avanzamenti» sulla trattativa con le aziende e quindi lo sciopero di sabato del personale di terra degli aeroporti è confermato.