Sanremo, turista milanese gioca tre euro al casinò e ne vince 217 mila: «​Ho sempre e solo vinto piccole somme»

Inizio anno fortunato per un turista milanese. Mentre era in vacanza a Sanremo, un uomo residente nell'hinterland milanese ha sbancato una slot machine del casinò vincendo 217 mila euro. Il tutto, giocando solamente tre euro. Una vincita incredibile, come non si vedeva addirittura dal 2019.

La vincita

È iniziato con una vincita di 217 mila euro l'anno di un turista milanese, in vacanza a Sanremo.

Erano da poco passate le 23 del primo gennaio quando un uomo di circa sessant'anni residente nell'hinterland milanese ha azionato una slot machine a rulli nel Casinò di Sanremo, dove insieme alla moglie aveva deciso di passare il Capodanno. Come riportato dal «Corriere della Sera», inserendo solamente tre euro l'uomo ne ha vinti 217 mila. Una vincita incredibile, arrivata poco prima di ritornare in provincia di Milano. La coppia stava infatti passando lì l'ultima sera prima di rientare nella propria abitazione, dopo aver passato le vacanze sul litorale ligure. Nonostante una casa proprio a Sanremo, l'uomo non era un habitué dei casinò. Ma come hanno sottolineato i proprietari della struttura «quello di Sanremo è un casinò baciato dalla fortuna». Fortuna che ha baciato proprio il turista milanese, incredulo davanti ai 217 mila euro conquistati: «Ma è proprio la mia vincita? Sono io?», avrebbe detto l'uomo molto stupito, ammettendo poi di aver «sempre e solo vinto piccole somme».

Anno fortunato anche per il Casinò

L'anno appena concluso è stato molto fortunato anche per lo stesso Casinò di Sanremo. La casa da gioco ligure ha infatti chiuso il 2023 con incassi per 52,69 milioni, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Un risultato che non si riscontrava da dodici anni. I giochi tradizionali, in particolare, hanno incassato 12,6 milioni, mentre le slot machine hanno superato quota 40 milioni. La poker room secondo i gestori ha registrato «un boom di giocatori durante i vari tornei organizzati nel corso dell'anno». Il casinò chiude il mese di dicembre con 4,59 milioni di incassi, più 10,3%. «I traguardi più significativi sono sempre il prodotto di un grande lavoro e non fa eccezione questo percorso di rinascita della casa da gioco - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - frutto di programmazione, impegno, sacrifici, sinergia e scelte strategiche».