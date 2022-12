Fedez cacciato dal casinò a Las Vegas: era insieme al campione italiano di memoria. «Abbiamo vinto parecchio»

Disavventura per Fedez negli Stati Uniti. Il rapper è stato infatti cacciato da un casinò di Las Vegas. A dirla tutta, Fedez se l'è cercata: in una puntata del podcast Muschio Selvaggio aveva annunciato che, in compagnia di Luis Sal, avrebbe giocato insieme al campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii. L'obiettivo era proprio quello di scoprire quanto ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprirli e vedere quali provvedimenti avrebbero preso.

Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio: «Mi sono tolta un neo, ho avuto paura»

Fedez cacciato da un casinò: cosa è successo

A rivelare quanto accaduto è stato proprio Andrea Muzii sui social: «Siamo appena stati cacciati dal primo casinò - dice il giovane in un video insieme a Fedez -, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria, mi eccita».

In un'altra puntata del suo seguitissimo podcast, il rapper aveva precisato che utilizzare tecniche non proprio ortodosse a Las Vegas - come appunto farsi aiutare da un campione di memoria - non costituisce reato in quanto i casinò non sono di proprietà dello Stato. Fedez è già tornato a Milano e per scoprire cosa è accaduto davvero a Las Vegas sarà necessario aspettare l'uscita della puntata speciale di Muschio Selvaggio dedicata a questa "bizzarra" impresa in terra americana.