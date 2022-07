Ruba auto ad un anziano, poi investe per sbaglio il padre in bicicletta e scappa: arrestato un 28enne

Prima ha rubato l'auto ad un anziano di 82 anni, poi nella sua folle corsa ha investito un 55enne (che poi si è rivelato essere il padre) e colpito due auto in transito. Un ragazzo colombiano di 28 anni è stato arrestato nella notte dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria e carabinieri della stazione di Carate Brianza. Il ragazzo ad Albiate (Monza e Brianza) si era impossessato di una Chevrolet Spark di proprietà di un 82enne albiatese e giunto alla rotonda con via Viganò ha investito un ciclista 55enne per poi successivamente andare a colpire, cento metri più avanti altre sue autovetture (Toyota Auris e Fiat Panda) in transito. La complessa dinamica degli eventi ha rischiato approfonditi accertamenti che sono andati avanti tutta la notte per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

La ricostruzione

Il rapinatore, dopo il primo incidente, ha centrato anche altre due auto. Alcuni passanti lo hanno accerchiato, impedendogli di fuggire. È stato arrestato per rapina aggravata, oltre ad essere indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime, il 28 enne che ieri ha terrorizzato Albiate (Monza). Dopo aver trascinato un pensionato fuori dalla sua auto ed avergliela rapinata, l'uomo ha ingranato la marcia e trascinato per qualche metro un passante che ha tentato di fermarlo, fortunatamente senza conseguenze. Mentre guidava a tutta velocità, il 28enne ha travolto un ciclista che si è rivelato essere il suo stesso padre, 55 anni, che passava per caso lungo la sua fuga mentre era in sella alla sua bicicletta. Invece di fermarsi, ha continuato a fuggire come nulla fosse, lasciando il genitore sull'asfalto. Il ferito é stato poi soccorso e portato in ospedale con gravi ferite e una prognosi di circa 30 giorni. Poco più avanti il 28 enne ha centrato altre due auto, una Toyota Auris e Fiat Panda, con a bordo un 30 enne albiatese e una 64 enne friulana, rimasti entrambi lievemente feriti. A quel punto ha tentato ancora di scappare dal luogo dell'incidente, ma é stato accerchiato dai passanti, che lo hanno trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri.