Un gravissimo incidente si è verificato lungo la superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per Surbo, comune del Nord Salento. Nello scontro fra più auto è rimasta coinvolta una vettura con a bordo una intera famiglia, composta da madre, padre e due bambini. Il papà, in particolare, non ce l'ha fatta: è morto prima dell'arrivo dei soccorsi.